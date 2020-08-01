لم تعد الحياة الواقعية هي السائدة في زمن كورونا، وخصوصا في ما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية، إذ غدا الفضاء الافتراضي المقصد الجديد لـ«لمة الأهل» و«جمعة الأحباب»، لنقل تهانيهم وتبريكاتهم، وكل عريس في هذه الفترة يدرك ذلك.

وإزاء ذلك، قرر المحرر في صحيفة الرياض الزميل ياسر النازح أن يقيم حفل زفافه غدا (الأحد) افتراضيا عبر منصة «زوم»، موضحا أن إقامته لزواجه عن بعد يأتي التزاما بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد.

وقال النازح عبر حسابه في «تويتر»: «حرصاً على سلامتكم والتزاماً بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من الجهات المختصة، يسعدني أن تكون مشاركتكم فرحة زواجي عبر منصة زووم»، مشيرا إلى أنه سيستقبل التهاني والتبريكات لمدة نصف ساعة بدءا من السادسة من مساء غد.