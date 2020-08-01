احتفل منسوبو مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام تحت شعار لنعيّد بحذر مع الالتزام بالاشتراطات والاحترازات والتعليمات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة، حيث تجول المشرف العام الدكتور نواف الحارثي في مرافق المجمع بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية مقدما التهنئة والهدايا العينية بهذه المناسبة للمرضى المنومين والزوار.

وذكر الحارثي أن عيد الأضحى المبارك هو فرحة للمسلمين في كل عام، وجاء هذه السنة مختلفا وفق السياسة المتبعة حفاظا على سلامة الجميع، مع إتاحة الفرصة للمرضى المنومين بالتواصل مع أسرهم طوال فترة أيام العيد.