نفذ رئيس مركز الأرطاوية الشيخ مسير بن سلطان الدويش زيارة للمرضى المنومين بمستشفى الأرطاوية العام، الذين استلزمت ظروفهم الصحية البقاء بالمستشفى لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.

وكان في استقباله مدير مستشفى الأرطاوية الأخصائي محمد بن علي المطيري، وقدم الدويش التهاني والتبريكات والورود والهدايا للمنومين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.

كما هنأ العاملين المكلفين بالمستشفى بعيد الأضحى المبارك، شاكرا لهم جهودهم وعملهم المخلص، مشددا في الوقت نفسه على الاستمرار في مضاعفة الجهد لتقديم خدمات صحية وعلاجية وتأهيلية ووقائية على مستوى عال لجميع المرضى والمنومين.