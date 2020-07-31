أجرى أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان جولة معايدة ميدانية لعمال النظافة بميادين وأحياء مدينة سكاكا، وقدم خلال لقائه بهم شكره على جهودهم، مقدماً لهم الورد والهدايا التي أدخلت البهجة والسرور على نفوسهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس الشرعان إن معايدة عمال النظافة تأتي لمشاركة فرحة العيد مع هذه الفئة التي تمثل عنصراً مهماً في حياتنا من خلال المحافظة على النظافة العامة، منوها بجهودهم في المحافظة على البيئة والمشهد الحضري، مؤكدا توفير كافة المعدات والتجهيزات للعمال لتنفيذ أعمال النظافة في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.