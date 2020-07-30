أكمل فريق كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، والقائم على مبادرة تصنيع أجهزة الوقاية الطبية وقطع غيار أجهزة التنفس الصناعي باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، تصنيع وتوزيع أكثر من 17800 منتج، وتدريب أكثر من 21 طالباً وطالبة خلال فترة عمل المبادرة، وبلغ عدد الجهات المستفيدة أكثر من 7 جهات على مستوى المنطقة.

وقال رئيس فريق عمل المبادرة بكلية الهندسة بالجامعة الدكتور أحمد بن دعجم، إن المبادرة جاءت في إطار مشاركة الجامعة في مبادرة «نشامى عسير» ودشنها أمير منطقة عسير، وتمثلت في تصنيع أجهزة الوقاية الطبية وقطع غيار التنفس الصناعي باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.

ونوّه بما حققته المبادرة من خدمة لعدد من الجهات والمؤسسات، مشيدًا بدورها في تمكين عدد من طلاب وطالبات كلية الهندسة من تحقيق طموحهم في الحصول على تدريب نوعي والإسهام في خدمة المجتمع.