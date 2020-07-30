أكملت بلدية محافظة قرية العليا استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1441،وذلك بتجهيز المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين، وكذلك تشديد الرقابة الميدانية للمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة من مطاعم ومغاسل ملابس وصوالين حلاقة وبقالات والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا المهندس نقاء بن هزاع أبوهليبة أن البلدية كثفت جهودها على الرقابة الصحية على جميع المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة من صوالين الحلاقة الرجالية ومغاسل الملابس والمطاعم والبقالات، والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءت الاحترازية المتبعة التي وضعتها وزارة الصحة للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.

وقال إنه في ما يخص المسلخ المركزي في المحافظة فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات وإلزام المقاول المشغل للمسلخ بتوفير عدد كافٍ من العمالة من جزارين وعمال نظافة.

وأكد المهندس نقاء على مواصلة جهود البلدية في أعمال الإصحاح البيئي وتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والمداخل الرئيسة، وأن البلدية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحدائق العامة من تعقيم وتطهير كراسي جلوس الزوار وألعاب الأطفال، كما تم تهيئة وتجهيز المسطحات الخضراء في محافظة قرية العليا والهجر التابعة للبلدية، وكذلك تم تزيين أعمدة الإنارة والمداخل بعبارات التهنئة بالعيد.

وأهاب المهندس ابوهليبة بالجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوي عبر مركز البلاغات 940 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.