أنهت بلدية عريعرة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1441 بتجهيز عدد من الحدائق للزائرين والمتنزهين، وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء وتنسيق الأشجار وإزالة الحشائش داخل الحدائق، وتجهيز ألعاب الأطفال وصيانة أعمدة الإنارة، إضافة إلى تركيب مظلات واقية من أشعة الشمس للألعاب في جميع الحدائق.

وكشف رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي، أنه تم أخيرا افتتاح حديقة مركز أم ربيعة بعد تطويرها وتأهيلها، لتشمل إضافة عدة عناصر مبتكره مثل الممر الصحي (المشي على الحجر)، إضافة إلى تركيب مجمع ألعاب حديث، إضافة إلى مضمار رياضي تفاعلي، كما تمت إنارة حديقة مركز عريعرة بالكامل.

وقال إن البلدية استكملت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، لافتاً الى أنه تم تكثيف أعمال تحسين الإنارة في مداخل المراكز والشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أن البلدية قامت بحملة نظافة شاملة تم خلالها إزالة المخلفات والأتربة.

وأكد المهندس أحمد الغامدي قيام البلدية بحملات تفتيشية على المطاعم والملاحم بالمراكز التابعة لها لضمان جاهزيتها لاستقبال العيد وتقيدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لهذه الأنشطة من مطاعم وبوفيهات وملاحم وحلويات ومغاسل ملابس.

وأشار الغامدي إلى أنه تم تجهيز مسلخ البلدية تجهيزاً شاملاً وذلك من خلال النظافة وآلية التنظيم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.