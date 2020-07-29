أنهت مدينة الملك سعود الطبية معاناة ثلاثينية من كسر وخلع داخلي لمفصل صناعي في الحوض.

وأشارت إلى أن المريضة قد أجرت منذ 12 عاماً عملية جراحية عبارة عن مفصل صناعي بعد كسر بالفخذ، كما تعرضت لحادث مروري قبل شهرين، ونتيجة للحادث حدث لها كسر بالحوض وخلع داخلي للمفصل الصناعي، مما صعّب من حركتها وجعلها طريحة الفراش.

وأوضحت أن العملية تمثلت في استبدال مفصل الحوض مع زراعة عظمية وتركيب صفيحة معدنية ومسامير ودعامات، منوهة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وحالة المريض جيدة وبدأت بالمشي والقيام من السرير وتستعد للخروج خلال الأيام القليلة القادمة.