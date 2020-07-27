بحضور رئيس مركز الأرطاوية الشيخ مسير بن سلطان الدويش، نظمت الجمعية الخيرية بالأرطاوية بقاعة البلدية للاحتفالات مبادرة «بكم نهتم» مع مركز طبي، وعدد من المؤسسات والمحلات التجارية، لدعم الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، حيث طرح عدد من الميزات والخصومات الشرائية التي تسهم في دعم الأسر المستحقة وتذليل كافة الصعوبات التسويقية لهم.

وفي بداية اللقاء شرح الأمين العام للجمعية فهد السويقي آلية الشراكة والخدمات المقدمة، مبديا تعاون الجميع.

وقع الاتفاقية نائب رئيس الجمعية بندر المطيري، والشركاء الذهبيون، حيث وقع الجميع على عقد الشراكة التي تعد بمثابة الدعم الحقيقي والمستمر للجمعية، ويساعدها على أداء دورها المحوري في هذا الشأن، ويسهم في تواصلها مع مستحقيها بشكل دوري.

وأبدى الدويش سعادته بتوقيع الاتفاقية، راجياً من الله أن تكون لبنة في سبيل دعم الجهود المباركة للجمعية، مشيدا بالداعمين، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية برامج الشراكة التي تقدم للجمعية وتساعدها على القيام بدورها وأنشطتها.