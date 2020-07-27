يرقد استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري في أحد المستشفيات بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان باهبري قد واجه الجائحة منذ انطلاقها قبل 5 أشهر بالتوعية الطبية، وكان حاضرا خطوة بخطوة لإبداء نصائحه على مختلف الوسائل الإعلامية، عوضا عن إشرافه على علاج المرضى المصابين بالفايروس.

وأكد الدكتور نزار باهبري لـ«عكاظ» أنه بصحة جيدة، غير أن حرارة جسمه لم تنخفض منذ خمسة أيام، مما اضطره إلى تنويمه ومتابعة علاجه داخل المستشفى، مشيرا إلى علاجه أكثر من 513 مصابا بكورونا دون أن تنتقل إليه العدوى، إلا أنها انتقلت إليه في النهاية.