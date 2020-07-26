أعرب مدير عام مجموعة بندر محمد الغامدي للتطوير والاستثمار العقاري بندر بن محمد أبوزيد الغامدي، عن سعادته وسروره بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الغامدي: يسرني بهذه المناسبة السعيدة أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجمل التهاني وأطيب التبريكات بنجاح العملية الجراحية، وأضاف: كما أرفع لمقام سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لمليكنا المفدى.

واستطرد مدير عام مجموعة بندر محمد الغامدي للتطوير والاستثمار العقاري في حديثه: نحمد الله عز وجل على شفاء الملك المفدى، ونسأل الله عز وجل أن يجعله ذخرا للوطن والمواطن، ويديم على مقامه الكريم الصحة والعافية والسعادة، وأن يعز به الإسلام والمسلمين.