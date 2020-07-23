كرم محافظ الجموم فهد القثامي مسؤولي الأجهزة الحكومية بالمحافظة ومراكزها تقديراً لجهودهم وتعاونهم في انجاح الحملة التطوعية الصحية لمنع تفشي فايروس (كورونا) في المحافظة ومراكزها.وأشاد القثامي بالانجازات التي تحققت من خلال تلك الحملة التطوعية بفضل الله ثم بتعاون الجميع رؤساء الأجهزة الحكومية والمتطوعين مؤكدا حرص ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان والتي تصب في تشجيع وإبراز العمل التطوعي وتنميته في المحافظة ومراكزها وفق رؤية المملكة 2030.