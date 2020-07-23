65427726-140b-4d75-97aa-fa49c92095b8
65427726-140b-4d75-97aa-fa49c92095b8


-A +A
مريم الصغير (الرياض) @Maryam9902

وافقت الأمانة العامة للمجلس الدولي للغة العربية على عضوية الدكتور عبد الله بن علي القاطعي المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس في هيئة الخبراء في المجلس الدولي للغة العربية؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في المركز الوطني للقياس، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات المشتركة، وتنظيم الدورات التدريبية، التي تدعم اللغة العربية.

وثمن المجلس الدولي للغة العربية جهود معالي الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وما قدمه من دعم ومساندة للمجلس، وعلى إمضائه للتعاون المشترك بين الهيئة والمجلس، في مجالات الاعتماد الأكاديمي، والاختبارات، والدورات التدريبية، والمؤتمرات وإقامة المعارض محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.