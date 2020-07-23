وافقت الأمانة العامة للمجلس الدولي للغة العربية على عضوية الدكتور عبد الله بن علي القاطعي المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس في هيئة الخبراء في المجلس الدولي للغة العربية؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في المركز الوطني للقياس، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات المشتركة، وتنظيم الدورات التدريبية، التي تدعم اللغة العربية.

وثمن المجلس الدولي للغة العربية جهود معالي الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وما قدمه من دعم ومساندة للمجلس، وعلى إمضائه للتعاون المشترك بين الهيئة والمجلس، في مجالات الاعتماد الأكاديمي، والاختبارات، والدورات التدريبية، والمؤتمرات وإقامة المعارض محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.