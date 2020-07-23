تمكن الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، من استئصال ورم من مجرى التنفس العلوي لرضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، حيث إنه من النادر جداً حدوث مثل هذا الورم في مجرى التنفس.

وأوضحت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن العملية استغرقت ساعة ونصف الساعة، وأجريت بالمنظار ليتم تحويل الرضيع لقسم العناية المشددة، ومن ثم غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.

وكان الرضيع قد أدخل المستشفى وهو يعاني من اختناقات شديدة متكررة، مما استدعى ادخاله العناية المركزة، لتجرى له عملية منظار للحنجرة وتبين وجود ورم بالحنجرة مع انسداد شديد لمجرى التنفس وصعوبة في تركيب أنبوب التنفس الصناعي مما استدعى لإدخاله العمليات.