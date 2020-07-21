نجح فريق متخصص في التجمع الصحي في مكة المكرمة، ممثلا في قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى النور التخصصي، في إجراء عملية قسطرة أوعية تداخلية لمريض يبلغ من العمر 99 عاماً يعاني من تورم في الوجه.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية الدكتور محمد بن عمر بافرج، أن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من تورم بالوجه والطرف العلوي الأيمن وفشل كلوي مزمن وبعد عمل أشعة بالصبغة تبين وجود انسداد كامل للوريد الأجوفي العلوي مما استدعى إلى تحضيره لعملية الأوعية التداخلية بالقسطرة وأجريت له عملية توسعة الانسداد بالبالون التي استغرقت ساعة ونصف.

وأضاف: تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح وخرج المريض بنفس اليوم مع اختفاء التورم بالوجه والطرف العلوي الأيمن.

وأكد مدير المستشفى الدكتور وائل بن حسين الميمني أن قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى يعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.