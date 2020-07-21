شيعت جموع غفيرة بمقبرة محافظة رفحاء، الإعلامي والكاتب الصحفي صالح الشيحي بعد وفاته في العاصمة الرياض، نتيجة تعرضة لفايروس «كورونا»، حيث تمت الصلاة عليه في المقبرة وفق التعليمات والاحترازات إذ تقدم المشيعين أبناؤه وأقاربه.

واستقبل أبناء الفقيد وأشقاؤه وأقاربهم جموعا كبيرة من المسؤولين والأعيان ووجهاء المجتمع ومحبي الفقيد، الذين توافدوا إلى المقبرة لمواساة أبناء وأقارب الفقيد.

وولد ونشأ صالح الشيحي في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وهو حاصل على البكالوريوس، كما كان عضوا في مجلس إدارة نادي الحدود الشمالية الثقافي الأدبي، وعمل مدير تحرير في مجلة الثقافية الصادرة عن الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وكان ومحررا متعاوناً في «عكاظ»، ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي في صحيفة الوطن، وله العديد من المساهمات الاجتماعية، حيث أمضى في الصحافة قرابة ثلاثة عقود.