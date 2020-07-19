قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز التعازي والمواساة لأسرة رائد المونولوج السعودي سعد التمامي.وعبر في اتصال هاتفي بأسرة وأبناء الفقيد عن تعازيه ومواساته في الراحل، معرباً عن تقديره للجهود التي قام بها في «نشر الوعي بالقضايا المجتمعية منذ وقت مبكر، واصفاً التمامي بالشخصية الإعلامية الوطنية منذ سنواته الأولى المبكرة، ويحظى بالقبول والمحبة لدى شريحة واسعة من المجتمع».