حققت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الرعاية المنزلية المركز الثاني على مستوى المملكة ضمن مؤشر وزارة الصحة لخدمات العلاج الوريدي منذ مطلع عام 2020 حتى نهاية شهر مايو بعدد 387 زيارة استفاد منها 40 مريضاً. وتقوم إدارة الرعاية المنزلية بتقديم خدمات صحية متنوعة يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في منازلهم وبين أهليهم وذويهم، من خلال فريق صحي مؤهل؛ مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالات المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم، ويسهم كذلك في زيادة معدلات دوران السرير؛ مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف. وضمن أحدث إحصائية فقد نفذت إدارة الرعاية المنزلية منذ مطلع عام 3019 وحتى منتصف عام 2020 أكثر من 5300 زيارة منزلية مقدمة خدمات طبية متنوعة استفاد منها 261 مريضاً لم تقتصر على الخدمات التمريضية والطبية والاجتماعية بل امتدت إلى التكامل مع أقسام المستشفى وتقديم خدمة العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية ومتابعة حالات مرضى التقرح السريري ضمن فرق طبية مختصة. كما فعلت إدارة الرعاية المنزلية مشروعاً تحسينياً لتقليل الإصابات بالتقرحات السريرية لمرضاها حيث بلغت نسبة المصابين بها 10% والتي تعد نسبة مرتفعة حسب مؤشرات وزارة الصحة مما دعا إلى التكاتف والتكامل مع إدارات مختلفه ومتنوعة بالمدينة الطبية شملت خدمات طبية وتمريضية وعلاجاً طبيعياً وتغذية علاجية وفريق الجروح المتخصص حتى انخفضت النسبة ولله الحمد إلى 4%. وتتوسع الخدمة بتقديم خدمات الرعاية التلطيفية للمرضى وإضافة خدمات جديده تتمثل في خدمة تخطيط النوم لمرضى انقطاع النفس أثناء النوم، وأخذ المسحات الطبية للمرضى المصابين بالعدوى البكتيرية بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى، وخدمة تفعيل رسائل توعوية لكل فئة من المرضى حسب احتياجاتهم.

جدير بالذكر أن الرعاية الصحية المنزلية تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم، وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة وفقاً للإمكانات المتوافرة والأنظمة التشريعية مما كان له الأثر الإيجابي النفسي والاجتماعي والصحي.