انتقل إلى رحمة الله في منطقة حائل، صاحب الصوت الشجي العذب المؤذن والخطيب ورجل الإصلاح والخير هليل سودان الشمري إثر مرض ألم به وغيبه عن مصليه، بعد أن أمضى أكثر من 60 عاماً يصدح بالأذان والنداء للصلاوات الخمس منذ عام 1374 للهجرة، إذ يعتبر أقدم خطيب جامع في منطقة حائل.

وفتح مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة من التغريدات يدعون له فيها بالرحمة والمغفرة، إذ قالوا إنهم فقدوا إنساناً غالياً على قلوبهم يحملون له الحب والتقدير والسيرة الطيبة والذكرى الجميلة، سائلين الله أن يتغمده برحمته ومغفرته.

وقال وجهاء وشيوخ في تويتر إنهم فقدوا أخاً عزيزاً وغالياً على قلوبهم، فقد كان دائم السؤال عنهم حتى في فترة مرضه وقبل أن يرحل إلى جوار ربه، وسألوا الله له الرحمة والمغفرة.

ويعد الراحل من طليعة خريجي مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة.