كرَّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ذوي الفقيد الموظف سامي بن مسعود المولد - رحمة الله - أحد منسوبي بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، وذلك نظير جهوده وعطاءه و بصمته الحسنة طيلة فترة عملة بالأمانة، شارك في التكريم مدير الإدارة العامة لشؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي.يأتي هذا التكريم رداً للوفاء ورعايةً لذوي الفقيد والتخفيف من الآثار النفسية التي خلَّفها فقدهم لعائلهم، والوقوف معهم وتشجيعهم ودعمهم.