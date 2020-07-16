سيشهد انطلاق مهرجان «المرأة العربية للإبداع» في دورته الخامسة يوم الاثنين القادم الموافق 2020/7/20، تكريم الإعلامية السعودية جلنار البيطار بجائزة الإعلامية المبدعة في الوطن العربي لعام 2020.

وسيتم التكريم بحضور الشيخة سهيلة الصباح ضيفة الشرف، ومديرة المهرجان الدكتورة آمال إبراهيم، وعدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين وعمداء الكليات ورجال وسيدات الأعمال والثقافة والإعلام.

وأكدت رئيس المهرجان الدكتورة آمال إبراهيم أن جلنار البيطار تستحق بجدارة درع الإبداع؛ كونها من أفضل المذيعات على شاشة التلفزيون وتتمتع بالمهنية، إضافة إلى أنها مميزة فى تقديم الأخبار والبرامج.

وأجمعت القامات الإعلامية والصحفية على أن جلنار مذيعة الأخبار السياسية في قناة الإخبارية السعودية تستحق الجائزة رغم خطواتها في بداية مشوارها الإعلامي، وأنها ذات بصمة مميزة تشير لنجمة في الإعلام العربي، ومثال يحتذى به، حيث تميزت بالحضور على الشاشة والرصانة والصوت المميز باعتبارها بصمة مميزة إعلامياً.

واستطاعت البيطار أن تصل إلى الصفوف الأولى إذ سيتم تكريمها بجائزة الإعلامية المبدعة، كما أنها شاركت بورقة عمل عن «التحول الرقمي وتحديات الإعلام في ظل كوفيد 19».

من جانبها، قالت الإعلامية جلنار البيطار إن هذا التكريم يعتبر حافزاً للاستمرار وتأكيداً على أهمية الإبداع والتميز لدى المرأة العربية عموما والسعودية خصوصا.