أثنى أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزته للتفوق العلمي والتميُّز الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على الجهود الكبيرة والمميزة التي قدمها أحمد بن عبدالرحمن الخريصي الفائز بجائزته في مسارها الجديد للخدمة المجتمعية.

وأكد الأمير فهد بن سلطان الدور الرائد للخريصي في خدمة دينه ووطنه وملكه طوال سنوات عمله وإسهاماته المميزة في خدمة المنطقة والمشاركة في مجال العمل الخيري من خلال تاسيس والعمل في العديد من الجمعيات الخيرية، متمنياً كل التوفيق والسداد له وللفائزين بالجائزة، تحت ظل قيادة هذا الوطن الحكيمة.

يذكر أن أحمد بن عبدالرحمن الخريصي قد عمل مخلصاً للوطن وقيادته الرشيدة على مدار 50 عاما، تبوأ من خلالها العديد من المناصب، كان آخرها عمله وكيلاً لإمارة المنطقة قبل تقاعده، كانت مليئة بالأعمال الاجتماعية والخيرية، من خلال المشاركة في تأسيس والعمل في عضوية العديد من الجمعيات الخيرية بتبوك، وشغل منصب عضو في مجلس المنطقة لفترتين، ونائباً لرئيس برنامج الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين.

ونال الخريصي ثقة ولاة الأمر بما يتمتع به من قدرات وخبرات عالية، وما يبذله من جهود مضنية لخدمة المجتمع، وما يثبته على الدوام من جدارة مميزة في خدمة الوطن.