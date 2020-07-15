فجع الوسط الإعلامي والفني بمنطقة الحدود الشمالية بوفاة الزميل الإعلامي سامي راشد الصقري.

ويعد الصقري من المحررين الفنيين وتنقل بين عدة صحف ووسائل إعلامية وشارك في تغطية العديد من المهرجانات والحفلات الفنية، وكان له حضور مميز في بعض الصحف والقنوات الفضائية.

وكان الفقيد قد دخل العناية المركزة مساء أمس الأول بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، إثر نوبة سكر مرتفعة ولم يمهله القدر طويلاً.

وعمل الزميل سامي راشد محررا متعاونا بمكتب «عكاظ» في عرعر لمدة عامين، كما عمل في موقع «العربية نت» متعاونا.

وعبر عدد من الزملاء الإعلاميين عن حزنهم الشديد لرحيل الزميل الخلوق سامي راشد فجأة، مؤكدين أنه كان نعم الزميل في تعامله وأخلاقه، مقدمين أصدق وأحر التعازي لوالد وأشقاء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.