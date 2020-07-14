أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عدداً من قرارات التعيين والتكليف لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة الدكتور مفلح بن زابن القحطاني أن القرارات شملت تمديد تكليف الدكتور مرزن عوضة الشهراني وكيلًا لجامعة الملك خالد للتطوير والجودة، وتعيين الدكتور علي جابر العلياني عميدا لعمادة الموارد البشرية بالجامعة، والدكتورة نورة حسين بانافع عميدة لكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير، وتمديد تكليف الدكتور عمر سعيد آل مشيط أمينا عاما لأوقاف الجامعة، وتكليف الدكتور متعب عبده خبراني مشرفًا على إدارة التعاون الدولي، والدكتور عبدالله مبارك الشهراني وكيلا لكلية التمريض بخميس مشيط للشؤون التعليمية والأكاديمية، والدكتور يحيى محمد آل حنش وكيلا لكلية الشريعة وأصول الدين للتطوير والجودة، وتمديد تعيين الدكتورة عائشة عبدالله آل رائزة وكيلة لعمادة الدراسات العليا-شطر الطالبات، وتكليف الدكتورة صالحة أحمد عسيري وكيلة للخدمات الطلابية والأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب، والدكتورة عبير محفوظ آل مداوي وكيلة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر - شطر الطالبات، والدكتورة سارة هاني أبوغزالة وكيلة لكلية علوم الحاسب الآلي -شطر الطالبات، والدكتورة داليا أحمد المغاسلة وكيلة لكلية الصيدلة - شطر الطالبات، والدكتور صالح مشرف الشهري مساعدًا للمشرف العام على منصة kkux بالجامعة، والدكتور عبدالله عبدالمحسن الشهري مديرًا تنفيذيًّا مشاركًا للخدمات الطبية المساندة بالمدينة الطبية، والدكتور صالح محمد القحطاني مديرًا تنفيذيًّا مشاركًا للشؤون الطبية بالمدينة الطبية، وتمديد تكليف الدكتور عبدالله مصلح الشهراني مشرفًا على المهارات السريرية بكلية الطب، وتكليف الدكتور خالد امحمد آل صيود رئيسًا لقسم العقاقير بكلية الصيدلة، والدكتورة منى عبدالعزيز المناسف مشرفة على قسم الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة - شطر الطالبات، وعلي عبدالله آل جهاش مديرًا تنفيذيًّا لصندوق الطلاب.