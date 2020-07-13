تستمر فعاليات مبادرة «تحدي كوفيد-19 للصغار» ضمن حملة «قريباً نجتمع» التي أطلقها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ليومها الثاني، محفوفة بالوعي والتثقيف واتباع الاحترازات اللازمة لحماية أبطال المستقبل.

وأشاد مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة سعد حامد الحجيلي، بأن «تحدي كوفيد-19 للصغار» مبادرة توعوية، لها دور كبير في تثقيف وتعليم الجميع الصغار والكبار على مواجهة أي جائحة وأي مشكله يتعرض لها، بتثقيف الجميع من خلال هذه المبادرة التي قدمت من فريق الإعلام الواعي بقيادة خديجة السيد مستهدفة فئة الصغار، إذ تعتبر أولى المبادرات التي قدمت للصغار؛ لأنهم «أحد أهم دعائم هذا المجتمع» على أرض الواقع، من خلال تدريبات وتطبيقات على كيفية الاحترازات والتعامل مع الآخرين، والتباعد وتعقيم اليدين وكيفية لبس وخلع الكمامة، وكذلك كيف يصنع المعقم بنفسه.