كرم المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور نواف الحارثي جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية وجمعية السلام للإغاثة والطوارئ نظير ما قدمتاه من خدمات طبية وتطوعية في إيصال الأدوية والعلاجات للمستفيدين من مرضى ومراجعي المجمع أثناء جائحة فايروس كورونا.

وذكر الحارثي أن هذه المبادرات عكست المعنى الحقيقي للعمل الإنساني والطبي لمنسوبي الجمعيتين مقدماً شكره وتقديره على هذا العطاء المتميز.

وبنهاية اللقاء قدم منسوبو الجمعيتين شكرهم لإدارة المجمع على هذا التكريم، مبدين استعدادهم للتعاون في مبادرات أخرى تخدم الفرد والمجتمع.