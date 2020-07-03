فجع الإعلامي والشاعر عبدالله الفارسي بوفاة شقيقه الشيخ عمر بن نافع الفارسي، مساء أمس (الخميس)، بعد معاناة مع المرض. وتمت الصلاة عليه ودفنه، عصر اليوم ( الجمعة)، في جدة.

والفقيد والد كل من المعلم عبدالرحمن، ورجل الأعمال عبدالله، وعمار، والأستاذ بجامعة جدة ياسر، والقاضي بالمحكمة العامة بجدة نافع.

ويتقبل ذوو الفقيد التعازي في منزلهم بجدة، أو على جوال عبدالله الفارسي: 0535338888 أو جوال ابن الفقيد عبدالله0506351101

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي للإعلامي والشاعر عبدالله الفارسي والعزاء موصول لأشقائه: علي، وأحمد، وأفراد أسرته كافة، وتدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، ولذويه الصبر والسلوان.