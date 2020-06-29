تمكن فريق طبي بمستشفى أبها الخاص العالمي بقيادة استشاري الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء من تشخيص وإنقاذ حياة مريض كان يعاني من أزمة فرط الكالسيوم في الدم ناتج من ورم ضخم في إحدى الغدد جار الدرقية في الرقبة.

وكان المريض قد حضر للمستشفى بأعراض حصوات كلوية وقصور في وظائف الكلى، وعند إجراء فحوصات الدم تبين وجود ارتفاع عالٍ لمستوى الكالسيوم في الدم لأكثر من 15 ملغ/ديسيلتر مع ارتفاع عالٍ جدا في مستوى هرمون الغدة جار الدرقية.

وخضع المريض، قبل التدخل الجراحي، لعلاج دوائي مكثف لخفض نسبة الكالسيوم في الدم ومن ثم تم استئصال الورم الضخم بالغدة جار الدرقية (6 سم). وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة جدا على مستوى العالم.

وبعد التدخل الجراحي تمت العمل على المتابعة اللصيقة لمستوى الكالسيوم في الدم، وخرج المريض من المستشفى في اليوم الرابع من التدخل الجراحي بعد عودة مستوى الكالسيوم ووظائف الكلى إلى المستوى الطبيعي.

وضم الفريق الطبي كلا من استشاري أمراض الباطنية والغدد الصماء الدكتور عوني الشامي أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية، إضافة إلى الطاقم الطبي بقسم الجراحة والتخدير والعناية المركزة بالمستشفى.