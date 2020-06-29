انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ⁧‫عسير‬⁩ للصحافة محمد عبدالرحيم كابلي.

يذكر أن الفقيد من مواليد مكة المكرمة عام 1960، ويحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة «فريندز» الأمريكية، وهو أحد أعضاء مؤسسة عسير للصحافة والنشر، وكذلك معهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي وشركة تكنولوجيات الصحراء وشركة تكنوميديا.

وشغل كابلي عددا من المناصب البارزة في شركة دلة البركة في القطاع الإعلامي منذ عام 1997 وحتى 2014، من أبرزها مدير عام قنوات الأطفال والقنوات الرياضية ومدير عام مركز إنتاج السعودية في راديو وتلفزيون العرب، وكذلك المشرف العام على «اقرأ» الإعلامية القابضة.

وتتقدم «عكاظ‬⁩» بالعزاء إلى أسرته ومحبيه وإلى منسوبي المؤسسة‏ وتسأل الله لذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.