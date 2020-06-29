استقبل آل الشاهد والدباغ التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في فقيدتهما رشا جميل الشاهد، التي وافتها المنية أمس الأول، ودفنت في مقبرة الفيصلية عقب الصلاة عليها.والفقيدة زوجة خالد عبدالله سعيد الدباغ، ووالدة نور وأحمد.يذكر أن أمس (الأحد) آخر أيام عزاء الرجال، واليوم (الاثنين) للنساء بمنزل عبدالله الدباغ بحي الروضة شارع ابن الأحنف.