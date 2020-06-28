قلد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه, اليوم, مدير إدراة مركز العمليات المشتركة محمد بن سعد الميزاني رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة «عميد».

وهنأ الأمير فيصل بن مشعل العميد الميزاني بهذه المناسبة, مشيداً بما يقدمه رجال الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه, متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه عبر مدير إدارة مركز العمليات المشتركة الميزاني عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم, وفخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.