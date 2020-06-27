بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، ينعي آل الشاهد، وآل الدباغ، وآل الطرابزوني، فقيدتهم السيدة الفاضلة/ رشا جميل الشاهد ـ يرحمها الله ـ زوجة السيد خالد عبدالله سعيد الدباغ.

والفقيدة والدة كل من السيدة/ نور خالد عبدالله سعيد الدباغ، والسيد/ أحمد خالد عبدالله سعيد الدباغ، ووافتها المنية اليوم (السبت) 6 ذي القعدة 1441هـ، وقد ووري جثمانها الثرى بمقبرة الفيصلية عصر يوم (السبت)، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

ويتقبل العزاء هاتفياً على هاتف السيد/ خالد على الرقمين التاليين:

+966505608108

+966569990191

سائلين الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان ويرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».