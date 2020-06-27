فجع الزميل سعيد آل منصور بوفاة والدته صباح اليوم (السبت)، بعد معاناة مع المرض. وتمت الصلاة عليها في المسجد الحرام، ودفنها في مقابر المعلاة.الفقيدة والدة الملازم متقاعد علي آل منصور، رئيس قسم الأورام في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة الدكتور مبارك آل منصور، وأشقائهم عوض، حسن، وصالح.ويتقبل ذوو الفقيدة التعازي في منزلهم بقرية الطلحة التابعة لمحافظة ظهران الجنوب، أو على جوال الزميل سعيد 0503356433.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي للزميل آل منصور وأشقائه وأفراد أسرته كافة، وتدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، ولذويها الصبر والسلوان.