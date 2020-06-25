كرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، المستشار في السفارة عبدالسلام المشيطي بمناسبة انتهاء فترة عمله في السفارة، وذلك تقديراً لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله التي امتدت لأربع سنوات، وذلك بحضور عدد من منسوبي السفارة.



ووجد المشيطي، إشادة كبيرة بما قدمه طيلة فترة عمله مديراً للمكتب الإعلامي بالسفارة راجين له التوفيق في مهامه المستقبلية.



بدوره عبر المشيطي عن شكره للجميع على تعاونهم، مؤكداً أن خدمة الوطن شرف للجميع، ومؤكداً أيضاً على عمق العلاقة التي تربط بين المملكتين حكومة وشعباً.