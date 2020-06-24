صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس (الثلاثاء) بترقية محمد بن فوزان بن سويلم السويلم إلى وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة.

وعبّر السويلم عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما حظي به من ثقة كريمة، مؤكداً أن هذه الثقة ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي.

وأبدى السويلم شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه ورعايته لكل العاملين بالوزارة لتحقيق المزيد من النجاح والتطور للرياضات السعودية المختلفة، والشكر لمساعد وزير الرياضة لمتابعته وتشجيعه المستمر لكل ما من شأنه خدمة الرياضة في المملكة.