انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الثلاثاء)، نائب رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى السابق محمد علي الشبيلي. وتؤدى الصلاة عليه عصر اليوم (الأربعاء)، في مسجد البابطين؛ ويدفن في مقبرة الشمال بالرياض. والفقيد والد سمير ومنصور ومشعل؛ وشغل سابقا منصب نائب رئيس نادي الرياض؛ ومدير الثانوية التجارية. ويتقبل أبناؤه العزاء على جوال: ‭٠٥٥ ١٣٣ ٣٩٢٢‬ و‭٠٥٤ ٣٧٢ ٢٢٢٣‬ أو ‭٠٥٥ ٩٩٥ ٧٤٦٢ ‬.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيد وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».