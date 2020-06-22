كرّمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، عدداً من منسوبيها الفائزين بجائزة سجون المنطقة للتميز الإداري في دورتها السادسة، لفترة التقييم السنوية 1441.



وجرى تكريم الفائزين عن بعد، وفق التوجيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا.



وأفاد مدير سجون المنطقة اللواء الدكتور إبراهيم سعد الغامدي، بأن الأمانة العامة للجائزة حددت الفائزين من فئاتها: المتميزون خلال فترة التقييم السنوية، القائد المشرف المتميز، الموظف المتميز، الإدارة المتميزة، الأعمال المتميزة.



وبين اللواء الغامدي أن الجائزة اعتمدت في مضمونها على معيار الترجيح استحقاق المرشحين بهدف ضمان العدالة والشفافية، مهنئاً الفائزين بالجائزة التي تُعد حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن.