فجع عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان بوفاة زوجته علياء عبدالله الرقابي.

وقال الفوزان عبر تغريدة على حسابه في تويتر: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي (أم خالد)، فاللهم يا حي يا قيوم اجعلها من الشهداء، واغفر لها، وارحمها، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجمعني بها مع نبيك وعبادك الصالحين في جنات النعيم، و«إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وقد أعلن الفوزان قبل أيام إصابة عدد من أسرته بفايروس كورونا قائلاً: تسلل فايروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات.. أسأل الله العلي القدير لهم ولكافة المصابين السلامة وأن يجعل ما أصابهم تكفيراً لذنوبهم.. اللهم لك الحمد في السراء والضراء.. لا تنسوهم من دعائكم لا حرمكم الله الأجر.. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».