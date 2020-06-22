انتقلت إلى رحمة الله تعالى خديجة جلال الدين خوجة، وسيصلى عليها في الحرم المكي الشريف وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة.والفقيدة والدة كلٍّ من: عضو شرف نادي الاتحاد عبدالحميد، نبيل، جميل، خليل، نعيمة، نبيلة، عزيزة، ونهاد.ويتقبل العزاء غداً (الإثنين) للرجال في مسجد محمد بن عبود العمودي بحي الخالدية خلف بنك سامبا شارع الأمير سلطان، وللنساء في منزلها الكائن خلف أسواق بن داود في حي العزيزية بجدة.