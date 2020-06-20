انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأول عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الباحة سابقاً الأستاذ الدكتور خالد بن أحمد عمر عرفة؛ إثر مرض ألمّ به أخيرا.

ودفن جثمانه في مقابر المعلاة عقب الصلاة عليه فجر أمس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

والفقيد نجل اللواء أحمد بن عمر عرفة من منسوبي وزارة الداخلية سابقاً، وشقيق العميد عادل، والدكتور عمر، والمقدم مشعل، والرائد عبدالمجيد، والفقيد والد محمد الطالب الجامعي.

«عكاظ» تتقدم للواء أحمد عرفة وأسرته بصادق التعازي والمواساة في الدكتور خالد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويتقبل اللواء أحمد عرفة وأسرته التعازي على الأرقام التالية:

0555500477

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0505500477