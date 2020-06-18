أعلن مجلس أمناء الأكاديمية المالية برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، تعيين مانع بن محمد آل خمسان مديراً عاماً للأكاديمية.

وقدَّم آل خمسان الشكر والتقدير لرئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية وأعضاء المجلس على هذه الثقة، متطلعاً إلى تحقيق الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والارتقاء بالأكاديمية إلى مستويات المنافسة عالمياً.

وحصل آل خمسان على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة نيوانجلند بأستراليا، وبدأ حياته المهنية مع معهد الإدارة العامة عام 2007، وتدرج في عدة مناصب حتى تولى منصب مساعد الرئيس التنفيذي لمركز الأعمال للعمليات، وفي 2018 انتقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي كمدير لإدارة التدريب والتطوير بالمعهد المالي، وفي بداية عام 2019 انتقل للعمل في هيئة السوق المالية وكُلِّف بإدارة مشروع تأسيس الأكاديمية المالية واستقلالها، وهي إحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030.