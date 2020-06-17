قلد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي مساعد مدير سجون المنطقة العميد أحمد بن إبراهيم النصيري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة «عميد».



وبهذه المناسبة، رفع العميد «النصيري»، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية، حفظهم الله، على هذه الثقة الكريمة بترقيته، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلهم عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة.