نظمت جمعية متلازمة النجاح الخيرية فعالية «أحلى عيد» لمشاركة أبنائها من ذوي متلازمة داون مظاهر الفرح بعيد الفطر المبارك.

وعايد منسوبو الجمعية أسر متلازمة داون في منازلهم بمختلف أحياء جدة بالهدايا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وساهمت أسرة الجمعية من الموظفين والموظفات في اختيار الهدايا باهتمام وتغليفها وتوزيعها على أبنائها في منازلهم مع مراعاة كافة الاحتياطات للحفاظ على سلامتهم وحتى تستكمل مسيرتها الإنسانية في دعمهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

يذكر أن الجمعية ساهمت في تقديم سلسلة من الفعاليات الإرشادية والتربوية والنفسية لذوي متلازمة داون وتأهيلهم وتوظيفهم بأعمال وحرف تتناسب مع قدراتهم بما يكفل لهم العيش الكريم والاستقلالية والاعتماد على الذات.

كما تهدف الجمعية إلى دمج وتمكين ذوي متلازمة داون من خلال إبراز أقصى إمكاناتهم ومهاراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع، وذلك عن طريق الترفيه والتدريب والتأهيل والتوظيف.