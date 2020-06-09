عزّى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أسرة النهاري في فقيدها عضو هيئة التدريس ورئيس تحرير «عكاظ» المكلف السابق الذي وافته المنية (الأحد) الماضي، وأعرب محافظ جدة في اتصال هاتفي بأسرة الفقيد عن عميق حزنه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان. كما ثمن الأمير مشعل بن ماجد الدور الذي بذله الفقيد في خدمة دينه ووطنه.من جهتها عبرت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لمحافظ جدة على مواساته لها في فقيدها التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابها.