قدم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز, التعازي والمواساة لوالد وذوي وأسرة الإعلامي علي بن رفدان الحكمي، الذي توفي مساء أمس غرقًا أثناء ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان, رحمه الله.

وسأل المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً، بما قدّمه الفقيد من مشاركات في مختلف الفعاليات والمهرجانات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ومشاركته في العديد من الأعمال الإعلامية والتطوعية.

فيما عبر والد وأسرة الفقيد «الحكمي» عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم, داعين الله تعالى أن يحفظه وأن لا يريه أَي مكروه.