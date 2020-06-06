انتقل إلى رحمة الله المذيع علي الحكمي غرقاً خلال رحلة بحرية في مدينة جازان.

يذكر أن الحكمي نال جائزة الحوار الإعلامي عام 2018 وقدم عدة مناسبات وفعاليات في المملكة، وكان من الناشطين في الفعاليات التطوعية، وقبل وفاته يرحمه الله بساعات شارك مع متابعيه عبر تطبيق السناب في نشر صور من الأجواء الماطرة بمدينة جازان. كما تفاعل العديد مع واحدة من آخر صوره التي نشرها عبر سناب شات كتب فيها: «سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد ذلك هو الرحيل البعيد لذا اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت».