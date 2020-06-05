قلّد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، عبدالكريم بن عبدالله الحسين المرافق الشخصي لنائب أمير المنطقة رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة (رائد)، مهنئاً الحسين على الثقة الملكية الكريمة.

من جانبه، رفع الرائد الحسين شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الثقة الغالية التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، مقدراً لأمير منطقة القصيم ونائبه دعمهما وتوجيهاتهما الدائمة له طوال مسيرته، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.