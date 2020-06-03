أصدر الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، قراراً بترقية 44 موظفاً من منسوبي إمارة منطقة القصيم، والمحافظات والمراكز التابعة لها من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة.

واشتمل قرار أمير منطقة القصيم على ترقية 44 موظفاً إلى المرتبة الثامنة، مباركاً لمن صدر لهم قرار الترقية، داعياً الله لهم السعادة والتوفيق.

من جهته عبر الموظفون الذين شملهم القرار عن سعادتهم بالترقية، مؤكدين بأنها ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.