حصل قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالإنابة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، على درجة الدكتوراه (الثانية)، في علم المعلومات تخصص إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز مع التوصية بنشر وطباعة أطروحته: نقل ومشاركة المعرفة الضمنية ودورها في إدارة الحشود بموسم الحج، مع منحه شهادتي تفوق لحصوله على تقدير ممتاز في عامين دراسيين خلال الفترة ما بين ٢٠١٦ و ٢٠١٨ وتعتبر دراسته الأولى في موضوعها.

تكونت لجنة المناقشة من الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الأستاذ الدكتور حسن السريحي، وعميد عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود نائب رئيس جمعية حماية لأمن المعلومات عضو مجلس الشورى السابق الأستاذ الدكتور جبريل العريشي، وأستاذ علم المعلومات المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن القرني.

ورفع العميد بدر شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية، ومدير الأمن العام، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ على دعمهم وتشجيعهم المستمر لالتحاق أبنائهم العسكريين بالتخصصات التي تخدم أعمالهم، وتنسجم مع رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.

يذكر أن الدكتور بدر سبق أن حصل على الدكتوراه في الإعلام من جامعة لندن.