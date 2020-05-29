انتقلت إلى رحمة الله تعالى صلوح صالح الصحفي، التي وافتها المنية في جدة أمس.والفقيدة والدة كل من عبدالمغني، عبدالمحسن، خالد، د.عادل، وجيه، وصالح، وزوجة الشيخ عبدالغني عاطي الصحفي.ونظرا لجائحة كورونا، تتقبل العائلة العزاء عبر هاتف ٠٥٣٣٤٥٠٠٠٣.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.